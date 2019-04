Porosjenko ber velgerne om tilgivelse

utenriks

Porosjenko fikk bare 16 prosent av stemmene i første valgomgang 31. mars, og han ble kraftig slått av komikeren Volodymyr Zelenskyj som fikk drøyt 30 prosent.

Søndag møtes de to til omkamp i andre valgomgang, og meningsmålingene levner liten tvil om utfallet. 73 prosent av de spurte sier at de akter å stemme på Zelenskyj, mens 27 prosent sier at de vil stemme på Porosjenko.

Torsdag holdt presidenten en følelsesladd TV-tale der han nærmest tryglet om stemmer og advarte ukrainerne mot å velge en uerfaren mann som Zelenskyj.

– Jeg ber dere nok en gang om å tilgi meg. At det ikke gikk som ønsket, smerter meg mer enn noen, sa Porosjenko, som har vært president siden 2014.

Fredag skal de to kandidatene etter planen møtes til debatt. Det skulle de også søndag, men da ble Porosjenko sittende alene fordi Zelenskyj aldri møtte opp.

Den 41 år gamle politiske nybegynneren har unngått tradisjonelle valgkamparrangementer og debatter og har heller appellert til velgerne gjennom YouTube-klipp og sosiale medier.

Fredagens debatt skal holdes på en idrettsstadion med plass til 70.000 mennesker.

