Kristne markerte Jesu vei til korset i Jerusalems gamleby

En blodig sminket skuespiller ledet an i opptoget langs Via Dolorosa, lidelsens vei, slepende på et stort trekors og til salmesang fra hundrevis av kristne.

Korsvandringen endte ved Den hellige gravs kirke, også kjent som Gravkirken eller Oppstandelseskirken, som er bygget på det som skal ha vært Golgata der Jesus ifølge kristen tro ble korsfestet, gravlagt og senere gjenoppsto.

Årets langfredag sammenfalt med jødenes viktigste helligdag pesach, og et stort antall turister satte derfor sitt preg på de trange smugene i Jerusalems gamleby.

Israelsk politi pågrep langfredag ti jøder som mistenkes for å «ville forårsake offentlig uro» ved å smugle inn geiter for å ofre dem på Haram al-Sharif, stedet jødene omtaler som Tempelhøyden.

Høyden holdes hellig av både jøder og muslimer og ligger i gamlebyen i Øst-Jerusalem, som ble okkupert av Israel i 1967.

Til tross for okkupasjonen har muslimer det formelle overoppsynet med Haram al-Sharif, der al-Aqsa-moskeen og Klippedomen ligger. Jøder har ikke lov til å be på høyden.

Israelsk politi stanser hvert år ytterliggående jøder som forsøker å smugle inn geiter for å ofre dem på stedet der det ifølge bibelen sto et jødisk tempel.

