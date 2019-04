Porosjenko og Zelenskyj møttes til hissig debatt

utenriks

Meningsmålingene tyder på at TV-komikeren Zelenskyj vil sikre seg over 70 prosent av stemmene i valget, men Porosjenko har ikke gitt opp håpet.

Torsdag kveld holdt presidenten en følelsesladd TV-tale der han ba velgerne om tilgivelse og tryglet om fornyet tillit.

Under en debatt mot Zelenskyj på et på Olympiastadion i Kiev fulgte han opp og kom med krasse utfall mot utfordreren som tidligere i valgkampen har avslått å delta på felles arrangementer.

Porosjenko anklaget Zelenskyj for manglende politisk erfaring, for å gjøre narr av landet og for å være helt uegnet til å stå opp mot Russlands president Vladimir Putin.

Zelenskyj slo tilbake, sa at han selv stemte på Porosjenko i 2014, men at presidenten ikke har levd opp til løftene han da kom med. Han anklaget også Porosjenko for korrupsjon.

– Jeg er ikke din motstander, jeg er dommen over deg, sa han, og lovet velgerne «å knuse systemet».

– Hvordan kan det ha seg at Ukraina er det fattigste landet med den rikeste presidenten, sa Zelenskyj.

