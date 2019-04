Trump hyller libysk krigsherre

utenriks

Det hvite hus bekrefter at de to snakket sammen mandag og opplyser at temaet for samtalen var kamp mot terrorisme og behovet for å sikre fred og stabilitet i Libya.

– Trump anerkjente feltmarskalk Haftars betydelige rolle i kampen mot terrorisme og for å sikre Libyas oljeressurser, heter det i en kunngjøring fra Det hvite hus.

– De to diskuterte sin felles visjon om en overgang til et stabilt, demokratisk system i Libya, heter det videre.

Militæroffensiv

Den libyske opprørsgeneralen og hans mektige LNA-milits innledet 4. april en militæroffensiv mot Tripoli, der den FN-støttede regjeringen i landet holder til.

Over 200 mennesker er siden drept og over 900 er såret i kampene om den libyske hovedstaden, og over 25.000 sivile er drevet på flukt fra sine hjem.

Haftar har mektige allierte i nabolandet Egypt, samt i De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia.

Arrestordre

Den FN-støttede regjeringen i Tripoli utstedte torsdag arrestordre på opprørsgeneralen med henvisning til at han skal ha beordret flyangrep mot sivile områder. Det er også utstedt arrestordre på seks av Haftars nærmeste medarbeidere.

Russland og Frankrike, som begge har vetomakt i Sikkerhetsrådet, har tidligere hyllet Haftars innsats mot væpnede islamister på slagmarken sør i Libya.

Et britisk resolusjonsutkast i Sikkerhetsrådet, med krav om våpenhvile i Libya, ble torsdag stanset av både USA og Russland.

