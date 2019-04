Sykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia

utenriks

56 år gamle Fausta Bonino tok livet av sine pasienter, som alle var alvorlig, men ikke livstruende syke, ved å gi dem for høye doser av et antikoagulerende preparat. Pasientene lå på intensivavdelingen ved sykehuset i Piombino i Toscana. Kvinnen er dømt for fire forsettlige drap.

Drapene ble begått i 2014 og 2015 fram til sykehuset fattet mistanke da de registrerte unormalt mange dødsfall. Sykehusledelsen innså også at Bonino var den eneste ansatte som hadde kontakt med samtlige ofre. Kvinnen ble pågrepet i 2016.

Boninos forsvarere sier de vil anke dommen.

