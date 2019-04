Tysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa

utenriks

– Når det kommer til Europa, snakker faktaene for seg selv, sier Zorn til mediegruppen Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Forsvarssjefen peker på Russlands annektering av Krim-halvøya, situasjonen i Øst-Ukraina, giftangrepet mot den tidligere russiske agenten Sergej Skripal i Storbritannia og Russlands beslutning om å trekke seg ut av INF-avtalen.

Både Russland og USA har meldt at de vil trekke seg ut av INF-avtalen, som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter. Svekkelsen av avtalen har skapt frykt for et nytt atomkappløp mellom stormaktene.

– Om INF-avtalen forsvinner helt, er jeg bekymret for hvordan ting utvikler seg med tanke på mellomdistanseraketter, sier han.

Zorn mener et nytt overvåkingssystem må til dersom INF kollapser. Et slikt system trenger støtte fra både Kina, USA og Russland, tilføyer han.

