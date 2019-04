Dronning Elizabeth fyller 93 år

utenriks

Dronningen, som har vært statsoverhode i over 67 år, skal delta i en gudstjeneste i St. George's Chapel. Bursdagen hennes faller nemlig i år på samme dag som 1. påskedag.

Samtidig vil dronningens bursdag markeres med militærparader og salutter ved Buckingham Palace, Windsor Great Park og Tower of London. Statsminister Theresa May er ventet å lede an i bursdagshilsenene som vil strømme inn i løpet av dagen.

Elizabeth har vært dronning siden 1952, da hun var 25 år. I 2015 passerte hun tippoldemoren dronning Victoria i antall år som dronning.

