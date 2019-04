Nord-Koreas Kim møter Putin i Vladivostok torsdag

utenriks

Presidentens rådgiver Jurij Usjakov sier til russiske nyhetsbyråer tirsdag at møtet som ventet skal holdes i Vladivostok, som ligger nær grensene til Kina og Nord-Korea.

Hovedtema for møtet i stillehavsbyen helt øst i Russland blir Nord-Koreas atomprogram, tilføyer Usjakov.

Møtet blir det første mellom de to statslederne. Sist en russisk president og en nordkoreansk leder møttes, var da Dmitrij Medvedev møtte Kim Jong-il, den sittende Kims far, for åtte år siden.

Forholdet mellom de to landene er forholdsvis godt. Russland gir Nord-Korea bistand i form av mat, og Putin har lenge sagt at han er innstilt på å møte Kim.

Togtur

Nord-Korea har fra før bekreftet et nært forestående møte, men uten å nevne nøyaktig sted og dato.

– Kim skal snart besøke Russland etter å ha blitt invitert av Putin. De skal ha samtaler under besøket, heter det i en melding fra det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA tirsdag.

Kim ventes å reise til Vladivostok med tog. Russiske myndigheter bekreftet sist uke møtet mellom Putin og Kim, men av hensyn til sikkerheten ønsket de ikke å si hvor de to lederne skal møtes.

Russiske medier har imidlertid skrevet at møtet skal finne sted i Vladivostok. Byen, som ligger bare 130 kilometer fra grensa til Nord-Korea, er base for Russlands stillehavsflåte.

Samtaler med USA

Møtet i Russland holdes mindre enn to måneder etter at Kim møtte USAs president Donald Trump i Vietnam. Det var andre gang på under et år at de møtes, men toppmøtet i Vietnam regnes som mindre vellykket enn det første møtet i Singapore. Seansen i Vietnam førte ikke til noen avtale eller felles uttalelse fra den amerikanske og den nordkoreanske lederen.

Atomsamtalene mellom de to landene har siden stått i stampe.

Torsdag hevdet Nord-Korea å ha testet et nyutviklet taktisk våpen, og landets ledelse gjorde det samtidig klart at de ikke lenger ønsker å sette seg ved forhandlingsbordet med USA dersom utenriksminister Mike Pompeo deltar.

Vil ikke møte Pompeo

– Selv om dialogen med USA muligens gjenopptas, ønsker jeg at vår motpart i dialogen ikke blir Pompeo, men en annen person som er mer forsiktig og moden i sin kommunikasjon med oss, sa generaldirektør Kwon Jung-gun i Nord-Koreas utenriksdepartement til KCNA torsdag.

Pompeo avfeide fredag det nordkoreanske utspillet og gjorde det klart at det fortsatt er han som kommer til å lede det amerikanske forhandlingsteamet.

– Ingenting er endret. Vi fortsetter arbeidet, sa Pompeo på en felles pressekonferanse med sin japanske kollega Taro Kono og Japans forsvarsminister Takeshi Iwaya.

