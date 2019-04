Trump klar for ny tur til Europa

utenriks

Presidentparet kommer til Storbritannia på invitasjon fra dronning Elizabeth og vil være på statsbesøk i landet fra mandag 3. til onsdag 5. juni.

De to vil da være dronningens æresgjester, og president Trump skal også møte statsminister Theresa May til bilaterale samtaler i Downing Street.

Torsdag 6. juni går turen videre til Frankrike, der Trump mottas av president Emmanuel Macron.

Tett forhold

Statsbesøket i Storbritannia er en bekreftelse på «det standhaftige og spesielle forholdet» mellom de to landene, fastslår Det hvite hus i en pressemelding.

May uttaler seg i lignende ordelag.

– Storbritannia og USA har et dypt og varig partnerskap som har sine røtter i vår felles historie og felles interesser. Vi gjør mer sammen enn noen andre to land i verden, og vi er både tryggere og mer velstående på grunn av dette samarbeidet, sier May i en pressemelding.

– Statsbesøket blir en anledning til å styrke våre allerede tette bånd innenfor områder som handel, investeringer, sikkerhet og forsvar, fortsetter hun.

Opposisjonen kritisk

Men opposisjonspartiet Labour er ikke like imponert.

– Det er ikke til å tro at på nøyaktig samme dag som Donald Trump truer med å nedlegge veto mot en FN-resolusjon mot bruk av voldtekt som våpen i krig, går Theresa May videre med planene om å ære ham med et statsbesøk til Storbritannia, sier Labours utenrikspolitiske talskvinne Emily Thornberry.

– Dette er en president som systematisk har angrepet verdiene som forener våre to land, sier hun.

Thornberry krever at May må konfrontere Trump med oppførselen hans.

– Hvis ikke hun gjør det, har hun ingenting med å kaste vekk skattebetalernes penger på all den pompen og prakten og alle de politikostnadene som dette besøket vil innebære.

Utsatt

May sendte invitasjonen til Trump for mer enn to år siden, men besøket er gjentatte ganger blitt utsatt – både på grunn av bekymring for hvordan Trump vil bli mottatt og på grunn av en brexitkrise som bare varer og varer.

Presidentparet var også på offisielt besøk i Storbritannia i fjor og drakk da te med dronning Elizabeth på Windsor Castle. Men det var ikke et statsbesøk. Et statsbesøk er betydelig mer høytidelig og inkluderer vanligvis bankett med dronningen på Buckingham Palace.

Besøker Frankrike

Det hvite hus bekrefter også at presidentparet vil reise til Portsmouth på den engelske sørkysten onsdag 5. juni for å delta på markeringen av 75-årsdagen for D-dagen.

Også Norge er invitert til markeringen, men regjeringen har så langt ikke gått ut med opplysninger om hvem som vil delta fra norsk side.

Torsdag 6. juni fortsetter markeringen ved den amerikanske gravplassen utenfor Colleville-sur-Mer i Normandie i Frankrike. Der ønskes Trump velkommen av Frankrikes president Emmanuel Macron, og de to skal også holde et bilateralt møte i forbindelse med besøket.

