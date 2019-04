utenriks

Egypt har for tiden formannskapet i Den afrikanske union (AU), og tirsdagens møte ble ledet av president Abdel Fattah al-Sisi.

Sammen med Rwanda og Sør-Afrika krever Egypt at alle parter viser tilbakeholdenhet og legger til rette for at det kan leveres nødhjelp. De tre landene omtales også som AUs Libya-troika.

