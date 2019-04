Boligblokk i brann i Sør-Sverige

utenriks

Det brenner i øverste etasje av bygget, og store flammer og tykk, svart røyk stiger opp fra taket av bygget.

Et hotell som ligger inntil blokka, var i ferd med å evakueres onsdag kveld.

Flere personer skal også ha forlatt en fotballarena like ved, der Allsvenskan-kampen mellom Falkenberg og Sirius spilles, melder Radiosporten. Bilder viser hvordan kampen pågår mens bygningen brenner i bakgrunnen.

Hallands Nyheter melder at brannvesenets stigebil bare når 13. etasje av bygget og dermed ikke rekker hele veien opp til flammene.

Høyblokka, som har fått navnet Vesterhavsporten, har 134 utleieleiligheter og skulle etter planen ha stått klar ved årsskiftet, ifølge Falkenberg kommune.

Falkenberg er en småby i Halland, mellom Göteborg og Helsingborg på den svenske vestkysten.

Samtidig har Sverige blitt rammet av en rekke skogbranner, blant annet i Skåne, Jönköping, Småland, Östergötland og Bohuslän.

Sveriges meteorologiske institutt, MSB, opplyser at det den siste uken har blusset opp et femtitall gressbranner og 10–15 skogbranner hver eneste dag. Alle skal ha startet på grunn av menneskelig aktivitet, som bruk av skogsmaskiner og grilling. Flere boliger er evakuert, og helikoptre er satt inn for å vannbombe brannene.

(©NTB)