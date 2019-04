utenriks

Stabssjefen Hemasiri Fernando har også en stilling som sekretær i det srilankiske forsvarsdepartementet. Han og politisjef Pujith Jayasundara fikk onsdag beskjed om å trekke seg.

Myndighetene i landet har tidligere erkjent at de på forhånd ble advart om at ytterliggående islamister planla terrorangrep – men at advarslene ikke ble brakt videre til landets øverste ledere.

