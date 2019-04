Kinas marine aksjonerte mot fransk krigsskip

utenriks

Ifølge en talsmann for forsvarsdepartementet i Beijing, tok det franske krigsskipet seg «ulovlig inn i kinesisk territorialfarvann» 7. april.

– Det kinesiske forsvaret sendte i henhold til loven krigsskip for å identifisere det franske fartøyet og for å be det om å fjerne seg. Kina har alt protestert på hendelsen overfor Frankrike, sier talsmannen Ren Guoqiang.

– Kinas forsvar er alltid i høy beredskap og forsvarer på bestemt vis landets suverenitet og sikkerhet, legger han til.

Fregatt dukket ikke opp

Kina har ikke identifisert det franske marinefartøyet, men fregatten Vendemiaire skulle etter planen ha deltatt i en internasjonal markering i forbindelse med 70-årsdagen for den kinesiske marinen denne uka. Fregatten dukket aldri opp, uten at det ble gitt noen begrunnelse.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

I praksis har Taiwan fullt selvstyre, men Beijing fastholder at øya er en del av Kina og truer med å invadere dersom Taiwan formelt erklærer selvstendighet.

Amerikansk samarbeid

USA anerkjente i 1979 Taiwan som en del av «ett Kina», men har samtidig et nært militært samarbeid med Taiwan. Amerikanske krigsskip er ofte å se i Taiwan-stredet, til protester fra Beijing.

Franske myndigheter forbeholder seg også retten til å seile gjennom stredet.

– Den franske marinen krysser omtrent én gang i året Taiwan-stredet, uten at dette har resultert i hendelser eller reaksjoner, sier en talsmann for den franske forsvarsministeren.

