Mor og sønn funnet drept på Tenerife

Et omfattende søk etter de to ble satt i gang tirsdag da lokale turgåere fant en fem år gammel gutt i nærheten av Adeje sørvest på øya. Via tolk fortalte gutten at faren hadde tatt med familien til hula og gått til angrep på dem, melder det spanske nyhetsbyrået Europa Press. Femåringen skal ha sagt at han rømte etter å ha sett mye blod.

Politiet pågrep deretter den 43 år gamle faren, også han tysk, i hans leilighet i sentrum av Adeje. Han nektet å fortelle politiet hvor resten av familien var, ifølge nyhetsbyrået.

Mannen skal ha flyttet til Tenerife, mens kvinnen og deres to sønner ankom ferieøya mandag for å besøke ham.

Helikopter og over 100 letemannskaper og politifolk deltok i søket etter de savnede. Kvinnen og tiåringen ble til slutt funnet onsdag i en grotte mellom to kløfter ved foten av Teide-vulkanen, opplyser politiet. De døde bar preg av å ha blitt utsatt for vold, skriver El Pais.

Tenerife, som er den største av Kanariøyene utenfor kysten av Marokko, er spesielt populær blant britiske og tyske turister og innvandrere.

