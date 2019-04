Sri Lankas president: Antatt terrorleder er død

utenriks

Myndighetene har sagt at Zahran trolig sto i spissen for ett av selvmordsangrepene første påskedag, men har så langt ikke identifisert ham blant levningene.

– Etterretningstjenester har sagt til meg at Zahran ble drept under angrepet mot Shangri-La, sier president Maithripala Sirisena til pressen i Colombo fredag.

Minst 250 mennesker ble drept da hotellet Shangri-La, to andre hoteller og tre kirker ble angrepet søndag.

Myndighetene har omtalt selvmordsbomberne som utbrytere fra de to små, ytterliggående islamistgruppene National Thowheeth Jama'ath (NTJ) og Jammiyathul Millatu Ibrahim (JMI)

De etterforsker også om de fikk hjelp fra IS, som to dager etter terroraksjonen publiserte en video med åtte menn som sverger troskap til IS. En av mennene er identifisert som Zahran Hashim, som også går under navnet Mohammed Zahran.

Sri Lankas statsminister sa i et intervju med nyhetsbyrået AP torsdag at selvmordsbomberne var velstående nok til at de kan ha finansiert hele terroraksjonen på egen hånd. Men de må ha fått hjelp utenfra til trening og bombeproduksjon, mener Ranil Wickremesinghe.

