Svensk politi vil bli hørt

Politiet håper at de ved hjelp av fjernopererte høyttalerne skal kunne avverge eller stanse situasjoner som oppstår, før politipatruljer rekker fram til stedet.

– Dersom det blir mye bråk og vi opplyser at politiet er på vei, kan det føre til at det blir slutt på mishandling, at skadene blir mindre og at vi kan beskytte liv, sier leder for lokalpolitiet nord i Malmö, Andy Roberts.

I Malmö er det nå satt opp høyttaler på Möllevångstorget, og ifølge avisa Sydsvenskan kommer det også snart opp høyttalere på to andre torg i byen. Deretter skal det settes opp på flere andre steder i Malmö.

– Tanken er at dette skal utvides også til andre deler av Sverige, sier Pia Glenvik, som er prosjektleder for det svenske politiets nasjonale kameraprosjekt.

– Vi gjør et forsøk i Malmö, deretter får vi se hvordan det går, sier hun.

Politiet tror kombinasjonen av overvåkingskamera og høyttalere kan være nyttig, ikke bare ved voldsepisoder, men også ved branner og ulykker. Da kan de instruere folk om evakuering.

– I løpet av den tiden det tar oss å komme fram til stedet, kan vi se via kamera hva som skjer og gi kommandoer over høyttaler, sier Roberts.

