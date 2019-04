Weinsteins voldtektssak utsatt igjen

utenriks

Saken mot Weinstein ble tidligere i våres utsatt og skulle etter planen kommet opp for retten 6. mai. Fredag bestemte imidlertid en dommer å utsette saken på nytt, med ytterligere fire måneder.

Avgjørelsen kom i et lukket rettsmøte i New York. Møtet handlet i hovedsak om vitneførselen i saken, der Weinstein er tiltalt for voldtekt av en kvinne i 2013 og et overgrep mot en annen kvinne i 2006. Weinstein risikerer livstid i fengsel.

Da metoo-kampanjen skjøt fart, var Weinstein en av dem som ble beskyldt for en rekke tilfeller av trakassering og overgrep. Over 70 kvinner i Hollywood-miljøet har kommet med anklager mot ham. Påtalemyndigheten vil at dommeren skal la flere av disse kvinnene vitne i saken. Aktoratet ønsker å vise et mønster av overgrep mot kvinner fra den mektige filmprodusentens side.

Forrige gang saken ble utsatt skyldtes det store utskiftinger blant Weinsteins forsvarere. Saken er ventet å vare i ti uker.

(©NTB)