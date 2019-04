Gule vester demonstrerte i Frankrike igjen

utenriks

Om lag 2.000 gule vester-aktivister protesterte i Strasbourg. Da de gikk mot EU-parlamentet, skjøt politiet tåregassgranater mot demonstrantene for å stanse dem.

Det førte til sammenstøt mellom demonstranter og politi, og 26 personer ble pågrepet, ifølge TV-stasjonen BFM.

I Paris gikk det imidlertid roligere for seg, noe det ikke alltid har gjort under tidligere demonstrasjoner. Flere ganger det siste halvåret har det vært voldsomme sammenstøt mellom demonstranter og politi, og biler og bygninger har blitt satt i brann mens butikker har blitt plyndret.

Men denne lørdagen gikk protestaksjonen uten problemer. Noen tusen demonstranter ikledd gule refleksvester gikk gjennom gatene i Paris mens de protesterte mot president Emmanuel Macron og hans økonomiske reformer.

Tidligere denne uken holdt Macron en tale der han la fram sin reformpakke som ifølge ham selv er basert på innspillene, som kom under den nasjonale dialogen, som han selv tok initiativ til.

Macron vil ha økt desentralisering, mulighet for flere folkeavstemninger og lavere skatter, men han understreket samtidig at franskmenn må jobbe mer for å finansiere skattekuttene. Han ville heller ikke gå tilbake på den upopulære avgjørelsen om å fjerne formuesskatt.

Gule vester-bevegelsen var lite fornøyd med Macrons reformer, noe de også ga uttrykk for under lørdagens demonstrasjoner.

