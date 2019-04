FN: Over 300.000 barn fra Venezuela lever som flyktninger i Colombia

utenriks

Anslagsvis 3,7 millioner mennesker har forlatt Venezuela på grunn av den økonomiske og politiske situasjonen i det søramerikanske landet. 1,2 millioner av dem befinner seg i Colombia, og minst 327.000 av dem er barn, ifølge FN-tall.

– I en tid der innvandringsfiendtlige holdninger øker over hele verden, har Colombia vært sjenerøs nok til å la dørene stå åpne til naboer fra Venezuela, sier kommunikasjonssjef Paloma Escudero i Verdens barnefond (Unicef), ifølge en pressemelding.

Etter å ha tilbrakt fire dager i Cúcuta, som ligger rett over grensen fra Venezuela, ber hun verdens land gi mer for å avhjelpe situasjonen slik at ikke Colombias sjenerøsitet svinner hen.

Kun en femdel

Organisasjonen anslår at den trenger cirka 250 millioner kroner for å bistå colombianske barn i Venezuela. Til nå har den kun mottatt 50 millioner.

På Simon Bolivar-brua mellom Venezuela og Colombia har Escudero snakket med familier som hver eneste dag reiser til nabolandet for å skaffe seg helsehjelp, sende barna sine til skolen og for å kjøpe mat og andre varer som de tar med tilbake til familien i Venezuela.

Skole og helse

Over 130.000 barn fra Venezuela er nå innskrevet på skoler i Colombia. For knapt seks måneder siden var det kun 30.000.

Nesten 10.000 av dem går på skole i Cúcuta, og nesten 3.000 av dem pendler hver eneste dag fra Venezuela. Hver eneste morgen krysser hundrevis av barn grensen for å gå på skole, ifølge Escudero.

Mange pendler også for å få helsehjelp ettersom helsevesenet i Venezuela har brutt sammen.

– Jeg møtte en mor med epilepsi som var gravid i åttende måned. Hun måtte reise til Colombia for svangerskapskontroll og for å passe på sin egen og barnets helse. For de fleste familiene er avgjørelsen om å forlate Venezuela, en siste utvei, sier Escudero.

