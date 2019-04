utenriks

Ifølge en melding fra U.S. Air Forces Central Command deltok to F-35A i et luftangrep som ble gjennomført mot et mål i Wadi Ashai i Irak tirsdag.

Det er samme type fly som Norge har kjøpt.

Kampflyene gjennomførte et angrep med styrte bomber mot et tunnelnettverk og våpenlager tilhørende ekstremistgruppa IS dypt nede i Hamrin-fjellene, heter det i meldingen.

F-35-flyene er nylig overført til området fra Hill Air Force Base i den amerikanske delstaten Utah, og ble satt i tjeneste 15. april.

