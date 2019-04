Japans keiser takker folket

utenriks

Seremoniene markerer overleveringen av tronen. For første gang på 200 år abdiserer en japansk keiser.

Formelt er den 85 år gamle Akihito keiser fram til midnatt. Da tar landet skrittet fra æraen som kalles «oppnå fred» til «orden og harmoni», som kronprins Naruhito har tatt som sitt valgspråk.

I en kort tale sa keiser Akihito at han har tilbrakt sine 30 år på tronen og utført de keiserlige plikter med dyp respekt og av kjærlighet til det japanske folk.

– Det har vært en stor velsignelse. Jeg kjenner en dyp takknemlighet til det japanske folk som har akseptert og støttet meg som landets keiser, sier han.

Ritualet tirsdag ledet keiseren til Lidelsens rom i keiserpalasset i Tokyo der han ga fra seg tronen sammen med de keiserlige regalier, et gammelt sverd og hellige juveler, som symboliserer keiserens legitimitet.

Statsminister Shinzo Abe takket keiseren som tok over tronen i 1989 og sa i en tale at Akihito har oppfylt sin plikt som keiser og vært en stor støtte og trøst for det japanske folk.

