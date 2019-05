FN har satt leder av pakistansk gruppe på terrorliste

utenriks

Azhar grunnla JeM etter at han i 1999 ble løslatt fra indisk fengsel, i bytte mot 155 passasjerer på et indisk fly som ble kapret og tvunget til å lande i Kandahar.

Gruppen har bånd til terrornettverket al-Qaida og har gjennomført en rekke angrep i den indiskkontrollerte delen av Kashmir, blant annet et angrep i februar der 40 indiske regjeringssoldater ble drept.

FN satte JeM på sin terrorliste alt i 2001, men Kina blokkerte inntil nylig krav om at også Masood Azhar skulle settes på listen.

Terrorlistingen innebærer at eventuelle verdier Azar har vil bli frosset, at han ikke kan reise fritt rundt og at han i likhet med gruppen han leder, er underlag en våpenembargo.

