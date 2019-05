utenriks

Lekkasjene av hemmeligstemplet informasjon fra det nasjonale sikkerhetsrådet har den siste uken vokst til en massiv skandale for Mays regjering.

Informasjonen som først ble gjengitt av avisa The Telegraph, dreide seg om at regjeringen skal ha bestemt seg for å la den kinesiske telegiganten Huawei delta i deler av utbyggingen av 5G-nettet.