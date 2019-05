Tåregass og steinkasting i Paris

utenriks

Over 200 ble pågrepet i den franske hovedstaden, hvor onsdagens feiring fant sted under et stort politioppbud.

Opprørspoliti tok gjentatte ganger i bruk tåregass og sjokkgranater i møtet med en folkemengde som samlet seg i nærheten av hovedmarsjen nær togstasjonen Montparnasse.

Det er uklart hvor mange personer som er skadd, men minst to menn med hodeskader fikk hjelp av ambulansepersonell på stedet.

Grupper med svartkledde menn i hetter som ropte slagord mot politiet, blandet seg med andre demonstranter som var iført gule vester eller viftet med fagforeningsflagg. Noen av dem kastet stein eller andre gjenstander mot politiet, mens andre vandaliserte kjøretøy.

Under sammenstøtene forlot lederen for en av Frankrikes største fagforeninger CGT midlertidig marsjen av sikkerhetsgrunner.

Tross uroen kunne 1. mai-toget etter hvert bevege seg gjennom Paris' gater i retning Place d'Italie. Blant parolene var «Lenge leve friheten, lenge leve sosialismen» og «Politi og gendarm, slutt dere til oss».

Rundt 7.400 politifolk var i sving i Paris på Arbeidernes dag. De hadde ordre om å reagere raskt og pågripe enhver bråkmaker umiddelbart, opplyste innenriksminister Christophe Castaner tirsdag.

Han advarte da om at opp til 2.000 «radikale aktivister» kunne komme til å forsøke å skape vold og uro, muligens i ledtog med «radikaliserte» demonstranter fra protestbevegelsen De gule vestene.

