USAs sentralbank rører ikke renta

utenriks

Den enstemmige beslutningen om å la renta være i intervallet 2,25 til 2,5 prosent er i tråd med budskapet fra de foregående rentemøtene: Sentralbanken regner ikke med å heve renta i år. De forsikringene bidro til en børsopptur i USA etter et større fall i fjor.

Sentralbanken fremhever at arbeidsmarkedet fortsatt er sterkt, samt at det er solid framgang i den økonomiske aktiviteten. Samtidig viser banken til at investeringstempoet er senket både i bedrifter og husholdninger. Inflasjonen er dessuten uvanlig lav.

De fleste hadde ventet at det ikke ville bli noen renteendring da sentralbanken startet sitt to dager lange rentemøte tirsdag.

Likevel gikk president Donald Trump igjen ut og kritiserte tidligere renteøkninger. Han gjentok dessuten oppfordringen om å senke renta.

Situasjonen står i skarp kontrast til fjoråret, da banken hevet renta fire ganger.

(©NTB)