Venezuelanske soldater skal ha søkt om asyl

utenriks

Talspersonen, som siteres anonymt, sier soldater og løytnanter er blant dem som har søkt asyl.

Tirsdag hevdet Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó at mange soldater i landets forsvar hadde gått på hans side. Uttalelsen ble gjort i forbindelse med sammenstøtene i Caracas, hvor svært mange ble såret.

Brasils president Jair Bolsonaro skrev på Twitter tirsdag at situasjonen i Venezuela bekymrer alle, og sier regjeringen følger med, sammen med andre nasjoner, for finne den beste løsningen for å gjenopprette demokratiet i landet.

