Europeisk samarbeid om utvikling av bedre elbil-batterier

Det nye prosjektet, som det skal investeres mellom 50 og 60 milliarder kroner i, ble kunngjort av Frankrikes finansminister Bruno Le Maire og Tysklands finansminister Peter Altmaier under en felles pressekonferanse torsdag.

– Andre medlemsland har alt vist interesse for å bli med på dette prosjektet, sa Le Maire, som trakk fram Italia, Belgia, Polen, Østerrike og Finland.

Rundt 40 milliarder kroner vil ifølge Le Maire komme fra private selskap, blant dem den franske bilprodusenten PSA og batteriprodusenten Saft, som er en del av den franske oljegiganten Total.

– Interessen i prosjektet er større enn noensinne, sa Altmaier, som opplyste at 35 bedrifter så langt har ytret ønske om å delta, blant dem Europas største bilprodusenter.

Om få måneder åpner en testfabrikk med rundt 200 ansatte i Frankrike, mens målet er å etablere to produksjonsanlegg med til sammen 1.500 ansatte i Frankrike og Tyskland.

Europeiske ledere har lenge etterlyst et samarbeid for å utvikle neste generasjon batterier til elbiler, med henvisning til at bilprodusentene i dag i stor grad er prisgitt batterier produsert i Kina og andre asiatiske land.

