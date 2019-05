Brexit-motgang for de to store partiene i Storbritannia

utenriks

Misnøyde med håndteringen av brexit pekes ut som en sentral årsak.

Liberaldemokratene har gjort et godt valg og så langt vunnet 251 representanter, ifølge BBC.

Partiet De grønne, samt uavhengige kandidater ser også ut til å ha gjort et godt valg, på bekostning av De Konservative og Labour.

I overkant av 8.800 lokale seter skal fordeles etter torsdagens lokalvalg i 258 distrikter i England og elleve i Nord-Irland. I tillegg skal seks ordførere velges direkte i England.

Prognosene før valget tydet på at De konservative ville miste opptil 800 seter, mens Liberaldemokratene og Labour ville vinne henholdsvis 500 og 300 nye seter.

Den virkelig store testen for May og De konservative kommer i EU-valget i slutten av mai, et valg britene egentlig ikke skulle ha deltatt i ettersom landet skulle forlatt unionen 29. mars.

Brexit er nå utsatt til 31. oktober og meningsmålinger tyder på at EU-valget kan bli et rent katastrofevalg for De konservative, med en oppslutning på ned mot 13 prosent. Labour ligger til sammenligning an til 22 prosent.

Brexit Party, det nye partiet til Nigel Farage, tidligere UKIP-leder og en av frontfigurene i kampen for å få Storbritannia ut av EU, spås hele 28 prosent i EU-valget, ifølge en fersk målingen fra YouGov.

