Den tyrkiske kystvakten opplyser at fem andre personer, deriblant en kvinne og et barn, ble reddet etter at båten gikk ned utenfor den tyrkiske byen Ayvalik fredag.

Byen er det vanligste utfartsstedet for migranter og flyktninger som forsøker å nå Lesvos i Hellas.

Båten de satt i, antas å ha hatt 17 personer om bord. Både båter og fly ble satt inn i søket etter fem savnede personer, deriblant en menneskesmugler.

