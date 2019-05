Tre palestinere drept på Gazastripen, to israelske soldater såret

utenriks

Det opplyser palestinske myndigheter og den israelske hæren fredag kveld.

En 19 år gammel palestiner ble drept med et skudd i magen mens han deltok i nye demonstrasjoner ved Khan Yunis i sør, opplyser helsedepartementet i Gaza by.

Den israelske hæren opplyste tidligere på dagen at to soldater fikk lettere til moderate skader da de ble truffet av skudd avfyrt fra den palestinske enklaven. Israelske fly svarte med å angripe en Hamas-base sentralt på Gazastripen. To væpnede Hamas-medlemmer ble drept og tre andre såret, ifølge Gazas helsedepartement og Hamas' væpnede fløy.

Opptrappingen i konflikten skjedde mens flere tusen palestinere demonstrerte langs det tungt bevoktede gjerdet som skiller Israel fra Gazastripen.

50 palestinere ble såret i forbindelse med protestene flere steder i enklaven, ifølge helsedepartementet.

Det er uklart hvem som avfyrte skuddene mot de israelske soldatene. Islamistbevegelsen Hamas, som styrer Gazastripen, lover å svare på det de kaller «israelsk aggresjon».

Samtidig deltok Hamas-topper fredag i samtaler i Egypt, som mekler med mål om å spikre en avtale som kan sikre varig ro langs grensa. Hamas krever at Israel letter på blokaden.

Siden Gaza-palestinere i mars i fjor begynte å protestere hver fredag, er rundt 200 palestinske demonstranter drept og over 6.000 såret av skarpe skudd fra israelske soldater. Minst én israelsk soldat er drept.

