EU ber om stans i rakettangrep mot Israel

– Det er akutt behov for en nedtrapping av denne farlige situasjonen for å sikre at sivile liv beskyttes, sier EUs talsperson Maja Kocijancic i en uttalelse lørdag.

Hamas, som styrer Gazastripen, har sammen med den mindre militsen Islamsk jihad skutt rundt 200 raketter mot Israel siden lørdag morgen, ifølge den israelske hæren.

Mange av rakettene er stanset av rakettforsvaret, men to sivile israelere er moderat til alvorlig skadd i angrepene.

På Gazastripen er en palestinsk ettåring og en 22 år gammel mann drept, mens 13 palestinere er såret i israelsk luftangrep lørdag, ifølge helsedepartementet.

Israel sier de utelukkende angriper militære mål som svar på rakettangrepene. En talsmann for hæren sier lørdag kveld at Israel har utført luftangrep mot minst 30 mål på Gazastripen.

