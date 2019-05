Nytt rakettangrep fra Gaza mot Israel

utenriks

Ifølge den israelske hærledelsen ble det avfyrt rundt 50 raketter fra Gaza lørdag morgen, blant annet mot byene Ashkelon og Ashdod.

Mange av rakettene ble skutt ned av det israelske rakettforsvaret, og det er ikke meldt om personskader eller materielle ødeleggelser som følge av rakettangrepet.

Israelske kampfly gikk raskt på vingene og angrep det forsvarsledelsen betegner som to utskytningsramper for raketter på Gazastripen. Tre palestinere skal ha blitt truffet i angrepet, men tilstanden deres er ikke kjent.

Fredag ble fire palestinere drept, to av dem ubevæpnede demonstranter som deltok i protester nær grensegjerdet mot Israel.

To Hamas-medlemmer ble også drept i et israelsk flyangrep mot en Hamas-stilling. Angrepet skjedde etter at to israelske soldater fikk lettere til moderate skader da de ble truffet av skudd avfyrt fra den palestinske enklaven.

