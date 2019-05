Thailands konge krones

utenriks

Hundrevis av thailendere sto klare utenfor Grand Palace da kroningen startet klokken 10.09 lørdag morgen.

Kroningen, som sendes direkte på TV i Thailand, startet med en omfattende seremoni hvor kong Maha Vajiralongkorn, ikledd en hvit kjole for anledningen, ble renset i vann fra elver og dammer fra ulike steder i landet. Vannet ble helt over hodet hans.

Kongen skal deretter sitte på en åttekantet trone for å bli salvet med vann fra 100 ulike kilder fra hele landet. Til slutt blir han utstyrt med en hvit paraply med ni lag, som symboliserer at kongen er innsatt.

Han skal også få en 7,3 kilo tung krone laget av gull og diamanter på hodet i løpet av den overdådige seremonien.

Det er første gang på nesten 70 år at en konge krones i Thailand. Seremonien holdes over to år etter at 66-åringen overtok kronen. Hvorfor det har tatt så lang tid, vites ikke.

Den tre dager lange prosessen begynte fredag og har en prislapp på bortimot 270 millioner kroner.

