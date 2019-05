Angrep mot politihovedkvarter i Afghanistan

utenriks

Angrepet ble innledet med at en selvmordsbomber i et militært Humvee-kjøretøy sprengte seg ved inngangen til politihovedkvarteret i provinshovedstaden Pol-e Khomri, 230 kilometer nord for Kabul.

Politikilder opplyser at flere opprørere deretter tok seg inn i bygningen, og at det pågår kamper. Ifølge sjefen for helsevesenet i provinsen, Mohibullah Habib, er minst fire mennesker drept og rundt 40 såret i angrepet.

En talsmann for innenriksdepartementet i landet, Nasrat Rahimi, opplyser at «to terrorister ble skutt og drept», mens de øvrige angriperne har forskanset seg i bygningen og er omringet av afghanske sikkerhetsstyrker.

Taliban-talsmannen Zabihullah Mujahid bekrefter at det er de som står bak angrepet.

