Maduro har fortsatt militæret i ryggen

Guaidó oppfordret tilhengere til å dra til militærbaser lørdag for å overbevise soldater til å bytte side – fra sittende president Nicolás Maduro til ham.

Da en opposisjonstilhenger overleverte en håndskrevet proklamasjon til militæret lørdag, tok en politimann dokumentet og brente det til asken falt på bakken.

Støtten Guaidó har fått fra militæret har vært lavere enn forventet, erkjenner han i et intervju med Washington Post.

– Trenger flere soldater

Opposisjonslederen, som med USAs støtte har utropt seg selv til midlertidig president, sier han trodde Maduro kom til å gå av på grunn av mangel på tilhengere innad i militæret. Fortsatt sitter han ved roret og Guaidó mener årsaken kan være følgende:

– Kanskje fordi vi fortsatt trenger flere soldater, og kanskje vi trenger flere embetsmenn fra regimet som er villige til å støtte oss, støtte grunnloven, sier han til avisen.

Opposisjonstilhengere delte lørdag ut dokumenter som sa at militærets rolle i å hjelpe Venezuela til å komme ut av en «uholdbar» situasjon er viktig, et nytt forsøk på å få den venezuelanske hæren til å vende seg imot Maduro.

Tilbakesteg

Det at få møtte opp i lørdagens protest – hundrevis og ikke tusenvis – blir sett på som et tilbakesteg for opposisjonen. Protestene tidligere denne uken hadde langt flere oppmøtte.

Lørdagens protester var imidlertid langt mer fredfulle. Minst fem personer ble tidligere denne uken drept under sammenstøt.

Selv om mange står ved Maduros side, er Guaidó sikker på han vil få flere på laget.

– I dag tror jeg det er mange venezuelanske soldater som ønsker å stoppe Maduro og hjelpe til med å få humanitær bistand inn i landet, sier Guaidó til Washington Post.

Ifølge Maduros tilhengere vil ikke soldater i militæret la seg «utpresse eller kjøpe» av opposisjonen. Da Maduro besøkte en militærbase lørdag, hadde hans tilhengere blant annet møtt opp med skiltet «Alltid lojal».

Skifte

Presset mot Maduro øker også fra USA. Landets forsvarsminister Mike Pompeo kom lørdag med en direkte appell til det venezuelanske folk i en video og ber dem kvitte seg med Maduro.

– Det er nå tiden er inne for et skifte, sa Pompeo i videoen og fortsatte:

– Dere kan kreve at demokratiet vender tilbake. USA skal stå sammen med dere hvert skritt på veien.

Den amerikanske utenriksministerens video ble offentliggjort etter at Maduro lørdag ba sine soldater om å forberede seg på en mulig militærintervensjon fra USA.

– Vær klar til å forsvare hjemlandet med våpen i hånd dersom det amerikanske imperiet en dag våger å røre dette territoriet, denne hellige jord, sa Maduro i en tale til soldater på en militærbase lørdag.

