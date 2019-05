Mor og baby drept i Gaza – 430 raketter skutt mot Israel

utenriks

Seks palestinere, blant dem en 37 år gammel palestinsk kvinne og hennes 14 måneder gamle datter er ifølge det palestinske helsedepartementet drept i israelske angrep det siste døgnet.

Ifølge palestinske kilder var Salah Bat Abu Arar gravid i åttende måned. Et annet barn ble såret i det samme angrepet mot et boligområde i Gaza by.

Den israelske hæren bekrefter at kvinnen og barnet ble drept, men nekter for at det var i et israelsk angrep og hevder at de ble drept av Hamas.

– Moren og jenta som de hevder av vi drepte i Gaza, ble drept av våpenbruk fra Hamas, skriver den israelske hærens talsmann Ronen Manelis på Twitter.

En seks etasjer høy bygning som rommet boliger og butikker i sentrum av Gaza by ble også bombet, men den israelske forsvarsledelsen fastholder at det utelukkende er militære mål som rammes.

Israeler drept

Ifølge det israelske forsvaret har militante palestinere avfyrt 450 raketter mot Israel det siste døgnet, og i morgentimene søndag fortsatte angrepene.

En stor del av rakettene er skutt ned av det israelske rakettforsvaret, men en israelsk mann i 60-årene døde natt til søndag av skadene han fikk etter et angrep nær byen Ashkelon.

I nærheten av samme by ble en kvinne i 80-årene alvorlig såret da en rakett traff en skolebygning i Kiryat Gate. To andre israelere er lettere såret i angrepene, skriver Haaretz.

Kampene blusset opp fredag, da to israelske soldater stasjonert ved grensegjerdet mot Gaza ble såret og to militante palestinere og en demonstrant ble skutt og drept.

Over 50 palestinere ble såret av skarpe skudd under fredagens demonstrasjoner langs gjerdet, blant dem en palestinsk helsearbeider.

Islamsk hellig krig

Lørdag morgen falt de første rakettene over det sørlige Israel, og israelske kampfly gikk straks på vingene.

Islamsk hellig krig (Jihad) har tatt på seg ansvaret for flere av rakettangrepene og har truet med å skyte flere raketter inn i Israel. EU ber om at angrepene mot Israel opphører umiddelbart.

Egypt meklet fram en våpenhvile mellom Israel og Hamas før det israelske valget 9. april og i helgen satt utsendinger fra Hamas i nye møter i Egypt.

Hamas krever at Israel utvider fiskerisonen som nylig ble innskrenket utenfor Gaza og letter på blokaden av enklaven.,

Eurovision

Israel har flere grunner til forsøke å få på plass en snarlig våpenhvile, påpeker analytikere. Statsminister Benjamin Netanyahu sitter i knallharde forhandlinger om å danne en ny koalisjonsregjering. Neste uke feires uavhengighetsdagen og minnedagen, og fra 14. mai skal Israel arrangere Eurovision.

Dessuten begynner ramadan til uka, og Hamas er desperat etter å få inn økonomisk hjelp til den muslimske høytidsmåneden, påpeker Haaretz.

Over 200 palestinere er skutt og drept av israelske soldater og over 6.000 er såret av skarpe skudd under protester langs grensegjerdet siden mars i fjor. Én israelsk soldat som voktet gjerdet, er drept.

