Nord-Korea bekrefter flere missiltester

utenriks

Bekreftelsen fra Nord-Korea søndag kommer et døgn etter at Sør-Korea meldte om flere missiltester i Kim Jong-uns regime.

Nord-Korea testet rakettoppskytere og presisjonsvåpen, melder KCNA ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Formålet med testingen var å «inspisere evnen og nøyaktigheten til rakettoppskytere med langdistansemissiler med store kalibre og presisjonsvåpen», heter det i en melding fra byrået.

Testet evnen

Kim Jong-un var til stede under testene, som foregikk på østkysten av landet. Han skal ha vært «godt fornøyd» med lørdagens tester. Ifølge KCNA testet de landets evne «til å kunne forsvare den politiske suvereniteten og landets økonomiske selvstendighet».

Ifølge Sør-Koreas militære ble testene utført ved byen Wonsan mellom klokken 9.06 og 9.27, og missilene fløy 70 til 200 kilometer før de landet i Japanhavet. Ifølge Sør-Korea skal det ha vært snakk om kortdistanse-missiler. «Flere» missiler ble testet, men hvor mange er ukjent.

Trump har tiltro

Kort tid etter at missiltestene ble kjent lørdag, uttalte Japan at ingen landet i deres økonomiske sone eller territorium.

Det hvite hus uttalte lørdag at de var informert om missiltestene og at de følger situasjonen. President Donald Trump sa lørdag at han har tiltro til Kim.

– Kim vet at jeg er med ham, og han vil ikke bryte vårt løfte. En avtale vil bli inngått, skrev Trump på Twitter.

(©NTB)