Paven ber bulgarere åpne døren for migranter

Under det to dager lange oppholdet skal paven blant ha samtaler med statsminister Boyko Borisov og besøke et flyktningmottak.

Sentrum-høyrepolitikeren Borisov leder en koalisjonsregjering der det også sitter tre innvandringsfiendtlige partier. Bulgaria har blant annet foreslått at EU skal stenge sine grenser helt for immigranter og har selv rullet ut piggtrådgjerder langs grensa mot Tyrkia.

Dette skjer samtidig med at Bulgaria ifølge FN er det land i verden flest forlater. Dersom utflyttingen fortsetter i samme takt, vil dagens befolkning på 7 millioner krympe til 5,4 millioner i 2050.

Pavens budskap til Borisov og bulgarerne er krystallklart:

– Til alle bulgarere, som er kjent med dramaet emigrasjon, foreslår jeg respektfullt at dere ikke lukker øynene og hjertet, men i tråd med deres beste tradisjon strekker ut en hånd til dem som banker på døren, sa han.

Paven skal under besøket også forsøke å takle Vatikanets kompliserte forhold til den ortodokse kirken i Bulgaria.

Bulgaria, som ble medlem av EU i 2007, er unionens fattigste land. Minstepensjonister må klare seg med 1.850 kroner i måneden, mens arbeidere har en gjennomsnittslønn ned mot 5.600 kroner.

