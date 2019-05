utenriks

Politiet tok beslag i flere våpen under aksjonen som foregikk i Sidi Bouzid i den sentrale delen av landet, opplyser kilden til Reuters.

Lørdag opplyste Tunisias innenriksminister at sikkerhetsstyrker avverget et angrep. Politiet pågrep tidligere denne uken en person de beskriver som en «farlig terrorist». Personen skal angivelig ha planlagt et angrep under fastemåneden ramadan, som innledes søndag kveld.

