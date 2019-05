Trump varsler hopp i tollen på kinesiske varer

utenriks

– I ti måneder har Kina betalt en toll på 25 prosent på teknologivarer til 50 milliarder dollar, og 10 prosent på andre varer til 200 milliarder dollar. Disse innbetalingene er deler av grunnen til våre gode økonomiske resultater. De 10 prosentene vil fredag øke til 25 prosent, skriver Trump på Twitter.

Meldingen kommer samtidig som USA og Kina forhandler om en avtale som skal få slutt på handelskonflikten mellom landene. To ganger tidligere har Trump utsatt den varslede økningen i importtollen som ledd i forhandlingene om avtalen, skriver Washington Post.

Trump skriver også at forhandlingene med Kina fortsetter, men at han synes de går for tregt.

Han hevder at varer for 2.800 milliarder kroner som kineserne sender til USA, fortsatt ikke skattlegges, men at de snart vil bli det med en tolltariff på 25 prosent.

USA og Kina jobber med å få en ende på den langvarige handelskrigen mellom landene etter at Trump i fjor hevet tollen på kinesiske importvarer med den begrunnelse at Kina stjeler eller presser utenlandske selskaper til å dele teknologi og patenter. Det har rammet handel av alt fra soyabønner til medisinsk utstyr.

I slutten av april var USAs finansminister Steven Mnuchin i Beijing for å delta i forhandlingene, og det ble da meldt at et team fra Kina skulle besøke Washington denne uken for en ny runde med samtaler.

