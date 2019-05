Öcalan møter sin advokat for første gang på åtte år

utenriks

Öcalan, som er leder for det forbudte kurdiske opprørspartiet PKK, har sittet i et fengsel utenfor Istanbul i 20 år. Han fikk møte to av sine advokater i én time torsdag i forrige uke.

I en kunngjøring fra Öcalan etter møtet som ble lest opp av advokat Özgur Erol, ba han om sosial forsoning i Tyrkia og uttrykte ønske om at problemer blir løst ved å unngå polarisering og i stedet forhandle på demokratisk vis.

Öcalan ble dømt til døden i 1999 etter at tyrkiske styrker pågrep ham i Kenya og fraktet ham tilbake til Tyrkia. Dommen ble senere omgjort til en livstidsdom, og siden har han sittet i isolasjon i et fengsel på en øy utenfor Istanbul.

Advokatene sier at siste gang de møtte ham, var i juli 2011, og at til sammen 810 søknader advokatene hadde sendt om å møte sin klient, var avvist siden det.

Nærmere 3.000 medlemmer og tilhengere av PKK har de siste månedene sluttet seg til en sultestreik i 90 fengsler rundt om i Tyrkia for å kreve bedre soningsforhold for Öcalan, inkludert adgang til å få besøk av familie og advokater.

Ifølge advokat Newroz Uysal sa Öcalan under møtet at han respekterte dem som sultestreiket, men at han ikke ønsker at de skal sette sine egne liv i fare.

Öcalan har flere ganger kommet med forsonlige appeller fra fengselet, sist i 2015. Men et par måneder senere opphevet Tyrkia fredsprosessen med PKK, og konflikten ble trappet opp.

