Israel og Hamas har inngått våpenhvile

Våpenhvilen skal ha trådt i kraft klokka 3.30 natt til mandag, og det er ikke meldt om nye angrep verken fra Gazastripen eller Israel siden.

Avtalen kom i stand med bistand fra Egypt, men verken myndighetene på Gazastripen, israelske eller egyptiske myndigheter har offisielt bekreftet dette.

Flere høytstående kilder, blant annet innen Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad), bekrefter imidlertid meldingene, og det samme gjør en anonym egyptisk kilde.

Våpenhvilen er også kunngjort av palestinske medier, blant dem Hamas' radiostasjon Al Aqsa, på Gazastripen.

Israelske myndigheter har ikke kommentert meldingene, men gjenåpnet i morgentimene skoler og barnehager i det sørlige Israel.

Bussrutene i området gikk også som normalt igjen, og det samme vil togforbindelsen mellom byene Ashkelon og Beersheba gjøre om kort tid, opplyser det israelske transportdepartementet.

Tilspisset

Avtalen kom i stand etter flere dager med omfattende angrep. Situasjonen ble tilspisset da Jihad i forrige uke avfyrte en rakett som landet i Middelhavet og Israel innskrenket fiskerisonen utenfor Gaza.

Fredag ble to israelske soldater som voktet grensegjerdet skutt og såret, og to militante palestinere ble drept i et israelsk flyangrep mot en Hamas-stilling.

Same dag kom det på nytt til store protester langs grensegjerdet, der israelske soldater skjøt med skarpt mot demonstranter. Én palestiner ble drept og over 50 ble såret, blant dem en helsearbeider.

700 raketter

Lørdag morgen begynte rakettene å regne ned over det sørlige Israel, som på nytt sendte kampfly inn over den palestinske enklaven.

Da kampene stilnet natt til søndag, var det skutt rundt 700 raketter mot det sørlige Israel. Fire sivile ble drept og rundt 50 såret, tre av dem alvorlig.

Den israelske forsvarsledelsen opplyser å ha angrepet rundt 350 mål på Gazastripen, der minst 23 palestinere ifølge helsemyndighetene er drept, blant dem to gravide kvinner, to babyer og en tolvåring. Ni av de drepte skal ha vært militante.

Ramadan og Eurovision

Mandag begynner den muslimske høytidsmåneden ramadan, og om en drøy uke arrangeres Eurovision-finalen i Tel Aviv.

Selv om retorikken som alltid har vært krass fra begge parter, var en våpenhvile ifølge analytikere derfor ventet.

Israel har gjennomført tre store militæroffensiver mot Gazastripen de siste ti årene, men få trodde at den israelske hæren ville sende inn bakkestyrker denne gangen.

