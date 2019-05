Arktisk råd ikke enige om felleserklæring

utenriks

Det er første gang ministermøtet ikke vedtar en felleserklæring.

Finlands utenriksminister Timo Soini opplyser tirsdag at årsaken er at rådet ikke fikk USA til å signere en del av teksten som omhandler klimaendringer.

I stedet kommer rådet med uttalelser fra de ulike ministrene og Finland, som har hatt formannskapet i rådet de siste to årene.

Økning i havnivået

USA brukte ikke mye tid på møtet til å snakke om klimaendringene. Ifølge nyhetsbyrået AP nevnte ikke den amerikanske delegasjonen ordet klimaendringer en eneste gang, verken i uttalelser eller i dokumenter i forbindelse med møtet.

Oppvarmingen i Arktis går omtrent dobbelt så fort som på resten av kloden. Siden 1971 har issmelting i Arktis ført til en økning i havnivået på 2,3 centimeter. Men for USAs utenriksminister Mike Pompeo var ikke dette høyt oppe på agendaen i Rovaniemi.

Nye handelskanaler

I en 20 minutter lang tale om Trump-regjeringens arktiske politikk mandag, snakket Pompeo om smeltende is, men i den forstand at det åpner nye maritime handelskanaler og at det potensielt kan forkorte for reisetid mellom Asia og Vesten med skip.

– Arktiske sjøveier kan bli det 21. århundrets Suez- og Panama-kanal, sa Pompeo.

Den amerikanske utenriksministeren fordømte også russiske territorielle krav på nye raskere handelsruter som etter hvert åpnes som følge av lengre isfrie perioder.

Møte i Finland

Mandag åpnet Arktisk råd i Rovaniemi i Finland. På møtet deltok Mike Pompeo, hans russiske motpart Sergej Lavrov, Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), samt utenriksministrene i de resterende landene. Nå går formannskapet over til Island.

(©NTB)