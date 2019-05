utenriks

Politiet bekrefter at det har vært en eksplosjon. Så langt er det ikke kommet flere detaljer om hendelsen, men vitner forteller om både flere eksplosjoner og skyting.

Mirzahussain Sadid, et vitne som oppholder seg i området, sier til nyhetsbyrået DPA at han har hørt tre eksplosjoner og skyting, og at det ryker fra en bygning.

Taliban har tidligere stått bak en rekke angrep i Kabul. Også IS' afghanske fløy har utført flere blodige angrep mot sivile i hovedstaden.

