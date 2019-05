Brannen i Notre-Dame har ført til kraftig blyforurensning

utenriks

Politiet i Paris opplyser at blynivået er målt til mellom 10 og 20 gram per kilo jord, mellom 32 og 65 ganger over det anbefalte nivået fra franske helsemyndigheter. Områdene nærmest katedralen er for tiden sperret av.

I torsdagens uttalelse skriver politiet at hovedfaren er blystøv som kan legge seg på overflatene i nærliggende hjem og forretningsbygg. For å hindre blyforgiftning anbefaler myndighetene grundig vask med en varm klut, og at barn og gravide kvinner vasker hendene ofte.

Hundrevis av tonn med bly ble brukt for å bygge Notre Dames rammestruktur, i tillegg til kirkespiret som brant og kollapset.

