EU avviser «ultimatum» om Iran-avtalen

Utenriksministrene i Frankrike, Storbritannia og Tyskland gir sammen med EUs utenrikssjef Federica Mogherini uttrykk for stor bekymring etter at Iran truet med å gjenoppta høyanriking av uran etter 60 dager.

– Vi ber Iran innstendig om å forsette å gjennomføre JCPOA (atomavtalen) fullt ut slik de har gjort fram til nå, og avstå fra alt som kan virke opptrappende, skriver de i en felles uttalelse torsdag.

Dagen før truet Irans president Hassan Rouhani med at Iran vil gjenoppta høyanriking av uran hvis ikke landene som fortsatt er en del av avtalen, setter seg ved forhandlingsbordet og finner tiltak som kan beskytte Irans oljesektor og bankvesen mot amerikanske sanksjoner.

Rouhani ga også beskjed om at Iran umiddelbart vil slutte å eksportere overflødig uran og tungtvann til utlandet, og i stedet beholde det selv.

Ingen EU-sanksjoner foreløpig

I EU-uttalelsen går det fram at det inntil videre ikke er aktuelt for EU å gjeninnføre sanksjoner mot Iran. I stedet vil EU avvente og se hva Iran foretar seg. Reaksjoner vil først bli aktuelt hvis Iran faktisk handler i strid med bestemmelsene i avtalen.

De beklager samtidig at USA har trukket seg fra avtalen og gjeninnført sanksjoner mot Iran, og understreker at de fortsatt støtter atomavtalen fullt ut og er fast bestemt på å gjennomføre den.

Men de tar også avstand fra alle former for ultimatum fra Teheran.

Atomavtalen er et sårt punkt for EU, og unionen har lagt stor prestisje i å forsøke å redde den.

Macron ber om ro

Frankrikes president Emmanuel Macron maner til ro og sier at EU må jobbe for å overbevise Iran om at landet må holde seg til den snart fire år gamle atomavtalen.

– Vi må ikke bli nervøse eller falle inn i opptrapping, sier Macron.

Han og Tysklands statsminister Angela Merkel var ventet å diskutere atomavtalen under torsdagens EU-toppmøte i Sibiu i Romania.

Atomavtalen, som Iran forhandlet fram med Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015, skulle hindre at Irans atomprogram kunne brukes til å produsere atomvåpen. Til gjengjeld ble sanksjonene mot Iran opphevet. I fjor trakk imidlertid USA seg fra avtalen og gjeninnførte så harde sanksjoner at det har fått utenlandske investorer til å flykte fra landet.

Trump strammer til

USAs president Donald Trump reagerte på det iranske utspillet ved å varsle at også Irans gruveindustri snart vil bli rammet av amerikanske sanksjoner.

– Teheran kan vente seg flere tiltak hvis de ikke grunnleggende endrer oppførsel, sier Trump.

De andre landene som forhandlet fram atomavtalen, har store problemer med å beskytte Iran mot USAs sanksjoner ettersom selskaper som gjør forretninger med landet, risikerer store amerikanske bøter.

Bare i april fikk den italienske banken UniCredit og britiske Standard Chartered en bot på 1 milliard dollar hver for å ha brutt amerikanske sanksjoner mot Iran og andre land.

