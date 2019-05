Svensk mann tiltalt for 24 år gammel voldtekt

utenriks

En åtte år gammel jente ble i 1995 utsatt for grov voldtekt i Göteborg mens hun var på vei hjem fra skolen. Selv om politiet sikret DNA-spor fra åstedet, fant de aldri gjerningspersonen. 350 menn ble sjekket i DNA-registeret, uten at det ble gjort noe treff.

En lovendring som ble innført tidligere i år, ga imidlertid politiet verktøyet de trengte: Muligheten til å gjøre såkalte familiesøk i DNA-registeret ved grove forbrytelser. Med det kunne politiet sjekke om DNA-bevisene ga treff på familiemedlemmer av gjerningspersonen, slik at de på den måten kunne finne fram til ham.

Påtaleansvarlig Thomas Ahlstrand sier 58-åringen utviste «spesiell råskap», og viser til at åtteåringen ble mishandlet og slått gjentatte ganger i hodet før hun ble voldtatt. Han er glad for at gjerningsmannen til slutt ble tatt.

– Det er veldig tilfredsstillende at et så vanskelig lovbrudd blir etterforsket og oppklart, og at det kunne skje i løpet av den tiden vi hadde på oss, sier Ahlstrand, med henvisning til at foreldelsesfristen ville gått ut neste år.

Politiet fant ingen andre vitner til hendelsen enn åtteåringen selv, og Ahlstrand opplyser at DNA-sporet er det viktigste beviset de har mot mannen, som ble pågrepet i slutten av februar i år.

58-åringen nekter straffskyld. Forsvarsadvokat Thomas Håkansson vil ikke kommentere saken ytterligere.

