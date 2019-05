Aktivist benådet i Thailand – tre andre savnet

utenriks

Jatupat «Pai Dao Din» Boonpatararaksa (27) ble møtt av hundrevis av venner og slektninger da han fredag slapp ut av fengselet i Khon Kaen nordøst i Thailand.

– Jeg er ikke sint på noen, jeg bare elsker demokrati og frihet, sier han i en videosnutt på Facebook der han takker kongen, men samtidig varsler at han fortsetter som aktivist.

Ifølge mannen advokat ville han uansett ha blitt løslatt 19. juni, da dommen ville ha vært ferdigsonet.

Samme dag opplyste en menneskerettsgruppe at tre personer er forsvunnet i Thailand etter å ha blitt anklaget for majestetsfornærmelse. De tre ble utlevert fra Vietnam, ifølge den USA-baserte menneskerettsgruppen Thai Alliance for Human Rights.

Thailands militærjunta avviser anklagene. Visestatsminister Prawit Wongsuwan sier at det ikke er blitt utlevert noen personer fra Vietnam.

Funnet døde i Mekong

Så sent som i januar ble to velkjente kritikere av militærjuntaen og kongehuset funnet døde i elven Mekong ved grensen til Laos. Likene var fylt med sement, trolig for å få dem til å synke. Det er ikke klart hvem som har drept dem.

Denne uken ble resultatene fra Thailands første valg på åtte år endelig offentliggjort, 45 dager forsinket. De viser at opposisjonen vant flest plasser i nasjonalforsamlingen, men ikke nok til å danne en flertallsregjering. Opposisjonen bestrider resultatet, som trolig betyr at militærjuntaen i realiteten fortsetter ved makten.

Delte BBC-artikkel

Da Jatupat ble pågrepet i 2016, hadde han i likhet med over 2.000 andre delt en BBC-artikkel om kong Maha Vajiralongkorn på sosiale medier. Dommen lød på fem års fengsel, men den ble halvert etter at Jatupat erklærte seg skyldig.

Jatupat var den første som ble pågrepet for å ha fornærmet kongehuset etter at Thailands forrige konge døde i 2016 og sønnen overtok. Benådningen kommer få dager etter at kong Maha Vajiralongkorn ble offisielt kronet i en overdådig seremoni.

I Thailand kan majestetsfornærmelser straffes med opptil 15 års fengsel, noe som betyr at landet har en av verdens strengeste strafferammer for slike lovbrudd.

