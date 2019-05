Amnesty kritiserer Kina for å diskriminere transpersoner

utenriks

Dette har ifølge menneskerettsorganisasjonen ført til at mange både selvmedisinerer seg med preparater som er kjøpt på svartebørsen, og at de utfører farlige operasjoner på seg selv.

– Kina svikter transpersoner. Diskriminerende lover resulterer i at mange personer føler at de ikke har noe annet valg enn å risikere sine liv gjennom livsfarlig kirurgi på seg selv og usikre hormonpreparater fra det svarte markedet, sier Amnestys Kina-gransker Doriane Lau i en pressemelding.

Amnesty peker på at transpersoner regnes som psykisk syke i Kina. Det stilles svært strenge krav for å få kjønnsbekreftende behandling, og det er stor mangel på helserelatert informasjon. Dette må endres slik at mennesker får tilgang på de helsetjenestene de trenger, framholder Lau.

