Mann tiltalt for hatkriminalitet etter synagoge-angrep i USA

Påtaleansvarlige sier de lover å bringe rettferdighet til pårørende og utelukker ikke at de vil be om dødsstraff for tiltalte.

– Vi vil ikke tillate at våre samfunnsmedlemmer blir jaktet på i deres bedehus, der de skal føle seg frie og trygge når de praktiserer sin religion, sier statsadvokat Robert S. Brewer Jr.

En 60 år gammel kvinne ble skutt og drept og tre andre, inkludert en åtteåring, ble skadd under angrepet som fant sted i synagogen i Poway utenfor San Diego i april. Det at gjerningsmannens våpen sluttet å fungere, kan ha reddet mange liv.

19-åringen er blitt tiltalt for drap og 53 tilfeller av drapsforsøk. Hatkriminalitet-tiltalene kommer på toppen av dette.

Et brev som antas å være forfattet av tiltalte, og som ble lagt ut på nettet i forkant av angrepet, viser til høyreekstremisme og jødehat som gjerningsmannens motiv. Da den tiltalte selv ringte politiet etter skytingen, sa han at han måtte «forsvare sitt folk mot jødene».

